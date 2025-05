Dani Lins renova com Sesi Vôlei Bauru para temporada 2025/26

Indo para seu décimo ano com o projeto de vôlei do Sesi-SP, sendo a sétima temporada consecutiva no Sesi Vôlei Bauru, a capitã do time atribui sua motivação de seguir com a equipe, principalmente, à relação do Sesi-SP com a educação:

“O que mais me motiva de continuar no Sesi-SP pela minha sétima temporada consecutiva é o acolhimento que temos, do time, do Sesi-SP. A identidade que criamos com as crianças, com os jovens, a prioridade do Sesi-SP com a educação, com a Pedagogia do Exemplo, para mim é muito legal. Com uma criança pequena em casa, é o que eu tento fazer desde sempre. E esse contato com as crianças desde sempre, desde o Sesi Vila Leopoldina, é muito legal isso.”, falou a capitã.

Danielle Rodrigues Lins dos Santos

Nascimento: 05/01/85 – Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco

Altura: 1,83m

Chegada no Sesi Vôlei Bauru: 2019/20

Passagens por: Sport, Osasco, EC Pinheiros, Rio de Janeiro, Hinode/Barueri, Sesi-SP.

Campeã Olímpica (2012)

Campeã Pan-Americana (2011)

Hexacampeã da Superliga