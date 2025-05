Du Mauad: em busca do tri!

Noroeste vem com elenco forte pra disputar a Copa Paulista...

O Noroeste segue anunciando novos nomes pra compor o seu elenco pra disputa da Copa Paulista. O técnico Ivan Canela já está “quebrando a cabeça” pra começar a definir o time ideal que irá buscar o terceiro título alvirrubro na competição. A Copa Paulista desse ano contará com 23 equipes divididas em 4 grupos. O grupo do Norusca é o único com 5 times. Na fase de grupos os jogos são de ida e volta e se classificam pras oitavas de final os 4 primeiros colocados. No 1º turno o time bauruense enfrenta pela ordem: o Grêmio Prudente no Alfredão, Araçatuba fora, Linense em casa e o Monte Azul no Otacília Patrício Arroyo. No 2º turno teremos a mesma sequência de jogos com os mandos invertidos...

Os nomes já confirmados no elenco do Esporte Clube Noroeste pra disputa da Copa Paulista até o momento são: os goleiros Jeferson Romário e Henrique Fernandes; os zagueiros Luizão, Renan Araújo, Joanderson e Gabriel Almeida; os laterais Hygor Ribeiro, Radeche, Ferron e Diego Maia; os meio-campistas John Everson, Elvis, John Egito, Isael Barbosa e Wendel Lessa, além dos atacantes Dudu, DG e Caio Mancha. Segundo a apuração do Augusto Brasil, do ‘Voz Noroestina’, ainda devem aparecer o volante Igor Cristiano, o atacante Artur Melo e o lateral PH (que deve retornar aos gramados em junho). Com os nomes já anunciados, acredito que a formação ideal seria: Jeferson Romário; Radeche, Luizão, Joanderson e Diego Maia; Wendel, John Egito, Elvis e Isael; DG e Caio Mancha. Vamos em busca do tri e da vaga na Copa do Brasil na próxima temporada...