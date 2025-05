Palmeiras vira em cinco minutos, vence Bragantino e abre vantagem

Fora de casa e em duelo direto pela liderança, o Palmeiras saiu atrás no placar, mas buscou a virada contra o Bragantino, venceu por 2 a 1 neste domingo (18) e segue na ponta do Brasileirão. O duelo em Bragança Paulista valeu pela nona rodada.

O Bragantino abriu o placar com Gabriel, no primeiro tempo, fazendo valer a lei do ex. A equipe de Bragança Paulista mereceu a vantagem antes do intervalo.

Com a vitória, o Palmeiras abre vantagem na liderança do Brasileirão, chegando a 22 pontos. São quatro a mais que o vice-líder Flamengo.