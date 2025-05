Descarte de óleo próximo ao Rio Bauru é investigado pela polícia

O descarte de borra de óleo às margens do Rio Bauru, em uma Área de Proteção Permanente (APP), está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semma). Um boletim de ocorrência (BO) por crime ambiental foi registrado na manhã deste domingo (18), depois que a Polícia Militar foi acionada para apoiar uma equipe do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), que atuava na quadra 4 da rua Waldemar Pereira da Silveira, na região do Distrito Industrial 1.

Pelo local, a corporação se deparou com um grande derramamento de óleo na via, que estava devidamente sinalizada. Pó de serra foi jogado no trecho para evitar acidentes. Ao avaliar os indícios de crime ambiental, os policiais constataram que o resíduo escorria por aproximadamente nove quilômetros.

O caso foi levado ao plantão policial, assim como foi informado ao coordenador de Políticas para o Meio Ambiente da Semma, Sidnei Rodrigues, que fará um relatório sobre o caso na manhã desta segunda-feira (19).