Ex-Fluminense e Botafogo, John Everson reforça o Noroeste

O volante John Everson reforça o Noroeste na Copa Paulista Sicredi 2025. O jogador, de 25 anos e 1,78m de altura, foi formado na base do Fluminense (RJ), onde permaneceu por sete temporadas, tendo se destacado principalmente nas equipes sub-20 e sub-23. Na sequência de sua carreira profissional, atuou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, em duas passagens, e depois pela Portuguesa Santista, antes de sair do país.

No exterior, jogou nos Emirados Árabes, pelo Dibba Al-Hisn no segundo semestre de 2023 e pelo Al Hamriyah na temporada 2024. No início de 2025, defendeu o Santo André na Série A2 do Campeonato Paulista, onde foi titular da equipe. John Everson de Morais Mesquita é natural de Fortaleza (CE).

“Estou muito feliz pela oportunidade de estar em um time gigante, de Série A1 do Paulista. Eu acompanho. A cada ano que passa, o clube está se estruturando cada vez mais, e o torcedor pode esperar de mim um atleta muito aguerrido, que vai dar o máximo, o sangue pelo time”, comentou o jogador, por meio da assessoria de imprensa noroestina.