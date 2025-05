Faculdade abre inscrições para a Feira das Profissões

Realizada anualmente, a Feira das Profissões do Unisagrado se consolidou como um dos eventos mais esperados da região. A iniciativa visa apresentar, de forma dinâmica e prática, os cursos de graduação com o objetivo de auxiliar os vestibulandos e demais interessados na importante escolha da carreira profissional.

A Feira das Profissões 2025 do Unisagrado será realizada no dia 20 de agosto, das 7h30 às 12h30 no período da manhã e das 13h30 às 17h30 no período da tarde, em formato totalmente presencial, no câmpus da Instituição, em Bauru. Cada visitante pode escolher um dos horários para realizar a visita.

Durante a Feira, os visitantes poderão interagir com professores, estudantes, colaboradores e egressos do Unisagrado, conhecer os laboratórios, projetos, atividades práticas e descobrir de perto o cotidiano de diferentes áreas do conhecimento. Além disso, o evento contará com oficinas, experiências imersivas e plantões de dúvidas para quem busca orientação.