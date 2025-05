SP: o Estado das frutas, dos queijos, dos vinhos e dos cafés

No Circuito Das Águas Paulista, o Sítio Cafezal em Flor, em Monte Alegre do Sul, oferece hospedagem no meio do cafezal, além de visita guiada pela lavoura, colheita, beneficiamento, torrefação e degustação. Por sua vez, na Rota Cuesta, Itaqueri e Tietê, há locais emblemáticos como o Mokoi Café, em Dois Córregos, que oferece uma degustação profissional da bebida. Lá, o visitante é convidado a perceber atributos de aroma, doçura e acidez do café, sem sair do perímetro urbano.

O mesmo grão que levou a economia de São Paulo a se tornar a maior do país, hoje se coloca como grande aposta do turismo gastronômico do Estado.