IA automatiza emails e empresa vê faturamento crescer R$ 100 mi

Desenvolvimento em conjunto

O desenvolvimento do CotAI foi um esforço conjunto. A A3Data, consultoria especializada em dados e IA, criou os algoritmos, a arquitetura da solução e cuidou da governança da informação, enquanto a AWS (Amazon Web Services) forneceu a infraestrutura e as ferramentas de IA generativa que permitiram testar e escolher os modelos ideais. Já a integração da solução com o sistema do Grupo Elfa ficou com a multinacional FCamara.

Rodrigo Pereira, CEO da A3Data, explica que o projeto foi guiado por redução de custos, aumento de eficiência, de receita e melhora na experiência do cliente.