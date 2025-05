Gabriel Almeida reforça a defesa do Noroeste na Copa Paulista

O Noroeste apresentou, nesta sexta-feira (16), mais um jogador para a disputa da Copa Paulista Sicredi 2025. Trata-se do jovem e promissor zagueiro Gabriel Almeida, de 22 anos e 1,93m de altura. Natural do Rio de Janeiro, o defensor passou pelas categorias de base da Matonense, Grêmio Novorizontino e Fernandópolis. Profissionalmente, ele jogou no Votuporanguense, Catanduva, Boavista (RJ) — onde enfrentou os grandes clubes do Cariocão —, Rio Branco (PR), Oeste Brasil (PR) e Rio Claro.

O jogador tem como algumas de suas principais características a intensidade na marcação, a boa saída de bola e a qualidade no passe.

"Chego com muita dedicação, empenho e vontade de mostrar meu futebol, sempre com raça.", comentou o atleta, por meio da assessoria de imprensa.