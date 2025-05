Esporte seguro, fisiculturismo natural atrai jovens no Brasil

SERVIÇO

A programação do Natural Monster começa no dia 23 de maio, às 20h, com a palestra gratuita "Falso Poder - Ilusão dos resultados rápidos no esporte e nas academias", no Anfiteatro João Paulo II, bloco J, da UniSagrado, em Bauru. O campeonato, primeiro da região totalmente voltado ao fisiculturismo natural, será realizado no mesmo local, no domingo, 25, a partir das 9h. Mais informações estão disponíveis no site naturalmonster.com.br e no perfil oficial do evento no Instagram (@naturalmonstercup).