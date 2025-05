Bauru no pódio: títulos no ITF com André, Ismael, Samira e Gisele

O tênis bauruense obteve novas e importantes conquistas no tênis no último final de semana, em Brasília. No Torneio da Federação Internacional de Tênis (ITF) Seniors/Masters 700, disputado no Iate Clube, os betecitas André Cury e Ismael Junior trouxeram títulos de suas categorias, de simples, e Samira Lima e Gisele Blasioli conquistaram o vice-campeonato jogando nas duplas, em suas respectivas idades e com parceiras de fora de Bauru.

No 40 , Ismael Junior venceu na final o forte tenista Thiago Barbosa, por 6/4 6/2. O bauruense vai para número 51 do mundo em sua categoria no ranking mundial da ITF Seniors.

Já o ex-número 1 do mundo e medalha de bronze mundial, André Cury venceu na decisão dos 45 o tenista Felipe Miana. Partida muito disputada, mas vencida por 6/4, 3/6 e 6/2. Cury subirá para o posto de 19 do mundo nesta idade.