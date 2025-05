Lions Causa Animal chega a Bauru e incentiva posse responsável

Alan Azevedo Nogueira, presidente da Divisão A2, que reúne os dez clubes Lions de Bauru, e Maria Eliana Nogueira (Foto: Divulgação)

A fundação do Lions Clube Causa Animal foi oficializada no dia 16 de fevereiro de 2025, durante a Reunião do Gabinete Distrital, realizada em Lençóis Paulista, conduzida pela Governadora do Distrito LC8 Jaqueline Millen Miranda, marcando o início de uma jornada dedicada ao bem estar animal. "É a realização de um sonho e o início de um trabalho árduo, mas gratificante", declarou Maria Eliana.

Apadrinhado pelo Lions Clube de Bauru Diabetes, o Lions Clube Causa Animal chega com uma visão clara e um plano de ação abrangente, que inclui: feiras de adoção, campanhas de castração, programas de educação etc.