Bauru amplia para todos vacinação da gripe a partir desta segunda

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, dá início nesta segunda-feira (19) à ampliação da oferta da vacina da Influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade. A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), no Promai e no CRMI. A vacina é aplicada sem necessidade de agendamento, basta a pessoa comparecer a unidade de saúde com o CPF ou o Cartão do SUS.

A vacinação da Influenza começou em abril a públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas ou pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Agora, a vacinação será ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade.

A vacina é aplicada anualmente em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos.