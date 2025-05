São Paulo engata no 2º tempo e vence o Grêmio de virada

Já o clube de Porto Alegre recebe o CSA na Arena, no mesmo dia e pela mesma etapa da Copa do Brasil. No entanto, o Grêmio terá de reverter uma derrota por 3 a 2.

'No tranco'

O São Paulo começou melhor, controlou as ações e chegou perto de marcar contra o Grêmio duas vezes, inclusive antes dos 10 minutos. Com mais posse de bola e pressão na área adversária, parecia que seria questão de tempo até o Tricolor Paulista abrir o placar. Porém, das 11 finalizações no 1º tempo, apenas duas foram em direção ao gol, e Volpi agarrou.

A equipe gaúcha se defendeu como pôde, correu atrás da bola durante quase toda a etapa, e abriu o placar no contra-ataque. A estratégia bem definida foi coroada pela eficiência de Alexander Aravena no ataque, que concluiu apenas uma vez contra a meta de Rafael, antes do intervalo.