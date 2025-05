Somos Vôlei Bauru vence Piratininga, Macatuba e Areiópolis

O SVB (Somos Vôlei Bauru) venceu os três jogos que disputou neste sábado (17) pela sequência da Liga de Bauru de Voleibol – que tem abrangência regional.

Com seu elenco da faixa etária 45+, as jogadoras do técnico Carlos Lenta superaram Piratininga (parciais de 15x09/15x11), Macatuba (15x09/15x05) e Areiópolis (15x05/15x08), em todos, portanto, por 2 sets a 0.

Com os resultados obtidos no ginásio Darcy César Improta, Jardim Colonial, a equipe amplia a invencibilidade em 2025: agora são 22 triunfos em 22 jogos.