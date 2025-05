Humanos com dentes em forma de clava

Apreciando a coleção na parte de dentes com hipercementose, começo a viajar no mundo das possibilidades, criando hipóteses, checando outras e analisando o que já foi escrito nos trabalhos e teses.

As raízes dentárias têm a forma de um cone com o ápice, ou ponta, bem afilado no seu final. Estas raízes são revestidas por uma muito fina camada de tecido mineralizado, mas com metade de seu conteúdo formado por substâncias orgânicas. Sua espessura é a mesma de uma folha de papel de seda, é quase uma camada de tinta sobre as raízes dentárias.

O cemento serve para unir o dente ao osso com fibras de colágeno, amortecendo as forças aplicadas nos dentes durante o dia a dia e na mastigação. Estas fibras, mais as células que as produzem, formam um tecido mole chamado de ligamento periodontal. Nunca tocamos o dente no osso, são dois tecidos duros, e isto seria prejudicial pois seriam reabsorvidos e perdidos. Podemos dizer que os dentes têm amortecedores de forças para não se tocarem no osso.