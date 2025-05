Toxina Botulínica, bioestimulador e fios de sustentação: entenda

Esses sinais têm a ver com a perda da capacidade de nossa pele em produzir colágeno. Mas existem alguns tratamentos que podem amenizar os sinais do tempo.

A gente já sabe de cor e salteado quais são os efeitos do envelhecimento na pele. Mais marcas de expressão, rugas, flacidez…

1) Toxina Botulínica

A toxina botulínica ajuda a melhorar as rugas e linhas de expressão do rosto porque, ao ser injetada, funciona como um bloqueador neuromuscular que impede as transmissões de estímulos dos neurônios para os músculos, inibindo a contração muscular de forma parcial ou completamente.

Entre as linhas tratadas, estão as rugas da testa, a glabela (espaço entre as sobrancelhas) e os pés de galinha, que se formam na região dos olhos.