Lavanderia pode e deve ser bonita e funcional

2. Limpe bem os armários por dentro, com álcool e/ou vinagre de álcool. Separe os produtos abertos dos fechados, categorize por “famílias”.

1. O primeiro passo para organizar sua lavanderia, é fazer uma “operação pente fino”, retirar tudo e analisar item por item. Se desfazendo do que não serve mais, venceu, rasgou, ressecou... Doe o que estiver em bom estado e não é mais útil para você, pode ser essencial para outro!

Um dos lugares de maior desafio da casa para se manter organizado é a lavanderia. É um espaço de grande funcionalidade porém não é um ambiente social. Apesar de que hoje em dia, depois da pandemia esse costume foi alterado, já que muitas casas, principalmente apartamentos usam a entrada de serviço no dia a dia. Produtos simplesmente amontoados dentro do armário, vassoura, rodo e pá largados em um cantinho qualquer, assim é a maioria das lavanderias. Mas, com algumas soluções simples, conseguimos transformar completamente esse espaço, e é isso que eu quero compartilhar com você hoje:

3. Para os produtos já abertos, que estão em uso, utilize cestas com alças, para que possam ser carregadas na hora da limpeza, com produtos determinados às diferentes áreas da casa. Ex: Ambientes secos, ambientes molhados,

área externa, calçada... Nestas, ficam todos os produtos que estão abertos, em uso.

4. Nas prateleiras, organize as “famílias” dos produtos fechados, o estoque, de preferência, em cestas e por ordem de validade.

5. Organize em cestas diferentes, panos de chão (área externa/interna) e panos de limpeza e/ou pó.



6. Produtos de lavar roupa, é sempre mais indicado que se acomode próximo ao tanque e a máquina de lavar.



7. Para evitar bagunça de roupas, use um cesto ou gavetões para a roupa suja e outro para as lavadas aguardando passar, ou se quiser também, já separe as roupas por cores (claras e coloridas), adiantando para hora de colocar na máquina.