Adolescente de 16 anos morre após cair de moto e ser atropelado

Um adolescente de 16 anos perdeu a vida após passar um dia internado em decorrência de um acidente de moto ocorrido em Macatuba (a 46 quilômetros de Bauru). Kayllan de Lima Vertuan conduzia uma Honda CG 125 vermelha por volta das 16h50 de quarta-feira (14), na avenida Coronel Virgílio Rocha, no Jardim Capri, sentido Centro, quando perdeu o controle da direção. O rapaz estava sozinho na moto, caiu e foi atropelado pela roda traseira de um circular.

As informações constam em boletim de ocorrência (BO) e o acidente foi registrado por uma câmera de segurança. O motorista do coletivo parou o veículo assim que percebeu o impacto. O vídeo mostra também que outro motociclista seguia à frente do adolescente e ultrapassou o ônibus.

Segundo o BO, Kayllan foi socorrido consciente por uma equipe médica municipal e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Jaú. Na unidade hospitalar, foi constatado que ele havia sofrido graves fraturas torácicas. Nesta quinta-feira (15), seu quadro clínico não se estabilizou, e o adolescente morreu.