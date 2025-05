DAE inicia a substituição de 8 mil hidrômetros no Nove de Julho

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE) inicia na próxima segunda-feira (19) a substituição de cerca de 8 mil hidrômetros no sistema Nove de Julho de abastecimento, que compreende os bairros Núcleo Nove de Julho, Jardim Vânia Maria, Jardim Petrópolis, Parque Roosevelt, Parque Santa Edwirges, Parque Jaraguá, Núcleo Fortunato Rocha Lima, Distrito Industrial 3 e adjacências. A relação completa dos endereços contemplados nesta fase está disponível no site do DAE: www.daebauru.sp.gov.br.

Os novos aparelhos são certificados pelo Inmetro, e a substituição será feita gratuitamente nos imóveis cujos hidrômetros possuem mais de cinco anos de uso. A ação será conduzida por equipes próprias da autarquia, devidamente uniformizadas, com crachá de identificação oficial e veículos identificados do DAE, no horário das 8h às 17h, de segunda a sábado. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em quatro meses, com a substituição de cerca de 2 mil hidrômetros por mês.

O hidrômetro, responsável por medir o volume de água consumido nos imóveis, sofre desgaste com o passar do tempo, o que pode provocar a submedição do consumo real. Por isso, a substituição dos aparelhos é fundamental para garantir a precisão na medição e assegurar a justiça na cobrança. A autarquia ressalta que um aumento na conta logo após a troca é esperado e natural, já que o novo equipamento passa a registrar corretamente o volume de água que, antes, podia estar sendo parcialmente ignorado.