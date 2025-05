Bauru seguirá com friozinho matinal e sem chuvas, informa IPMet

As temperaturas amenas durante a noite e friozinho entre o final da madrugada e o início da manhã, em Bauru, deverão persistir nos próximos dias, ao menos entre este sábado (17) e terça-feira (20), segundo o Centro de Meteorologia (IPMet) da Unesp. De acordo com o instituto, não há previsão de chuva.

O IPMet informa ainda que o final de semana terá tempo estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens no Estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar seco que inibe a formação de chuva. As temperaturas devem se elevar somente no período da tarde. Os termômetros devem oscilar entre 15 graus de mínima e 28, de máxima.

Para segunda(19) e terça (20), o tempo deve se manter estável, com poucas nuvens durante a manhã. A partir da tarde, as temperaturas aumentam e há previsão de chuvas localizadas apenas no nordeste do Estado, região distante de Bauru, devido ao enfraquecimento da massa de ar seco. Na região, as temperaturas devem variar entre 16 graus de mínima e 29, de máxima.