Meio-campista Elvis reforça o Noroeste na Copa Paulista

O meio-campista Elvis, de 29 anos, é o novo reforço do Noroeste para a Copa Paulista Sicredi 2025. Cria do Desportivo Brasil e com passagem pela base do São Paulo, Elvis defendeu o sub-20 do Porto, de Portugal, na temporada 2014/15. Na época, disputou 20 partidas, marcou dois gols e fez oito assistências. No Velho Continente, ele também conquistou um título português, integrou o time profissional do Porto B e foi convocado para a Seleção Brasileira sub-17.

De volta ao Brasil, atuou por Athletico-PR, Ferroviária, Monte Azul, Inter de Limeira, Rio Branco-PR, Portuguesa, entre outros clubes.

Elvis Garcia Carvalho é natural de Campo Grande (MS), canhoto, mede 1,73 m e pode jogar como meia centralizado, armador avançado ou segundo volante.