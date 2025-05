Du Mauad: vai dar certo?

Ancelotti é o técnico da Seleção em busca do hexa...

Finalmente ele decidiu. Carlo Ancelotti “aceitou” ser o técnico da Seleção Brasileira até o final da Copa do Mundo de 2026. O grande sonho do Presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, está realizado. Foram tantas tratativas, tantas idas e vidas, até anúncio “oficial” desmentido, que quase ninguém acreditava mais. Após a derrota pro Barça no último domingo (11), a história de Ancelotti com o Real Madrid chegou ao fim. Acredito que a escolha do treinador italiano foi a melhor decisão. Carlo é o técnico com mais títulos na história: 30. É o maior vencedor da Champions League (a maior competição de clubes do mundo), com 5 títulos como treinador (mais 2 como jogador) e o primeiro e único a conquistar os títulos nacionais das 5 maiores ligas da Europa: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. O italiano tentará o que Parreira (em 2006), Dunga (2010), Felipão (2014) e Tite (em 2018 e 2022) não conseguiram. Se Carlo Ancelotti irá conquistar finalmente o tão sonhado HEXA não sabemos. Mas ninguém no mundo do futebol tem mais condições do que ele...

Como Carlo Ancelotti “enxerga” o futebol...