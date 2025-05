Ascam promove 1º encontro do projeto Viva Catador neste sábado

A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam) realiza neste sábado (17), Dia Mundial da Reciclagem, o primeiro encontro de capacitação do projeto "Viva Catador", fruto de uma parceria com o Governo Federal por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

O evento, voltado exclusivamente para os catadores inscritos, contará com um café da manhã especial e palestras sobre saúde, assistência social e educação financeira. Os participantes também receberão cestas básicas, EPIs e uniformes.

SOBRE O VIVA CATADOR