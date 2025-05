Instituto Florir realiza caminhada Maio Laranja

Dados recentes do Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, elaborado pelo Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que entre 2021 e 2023 o Brasil registrou 164.199 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes de até 19 anos. Em 2023, foram 63.430 casos, o que equivale a uma ocorrência a cada oito minutos. O relatório destaca que 87,3% das vítimas são do sexo feminino, e que 67% das meninas vítimas são violentadas dentro de casa. Em 85 por cento dos casos o autor do crime era conhecido da vítima .

Segundo Kelly Correia, assessora técnica do Instituto Florir e ex-conselheira tutelar, "enfrentar essa violência exige um esforço coletivo e permanente. O silêncio que cerca esses crimes é tão cruel quanto os atos cometidos. Precisamos falar, denunciar, proteger, educar e acolher."

Eliana Ruiz, fundadora do Instituto Florir, psicóloga e educadora, reforça: "A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma ferida profunda em nossa sociedade. Precisamos romper o ciclo de silêncio e impunidade, oferecendo apoio às vítimas e responsabilizando os agressores. A caminhada é um passo simbólico, mas fundamental, para mostrar que não toleramos mais essa realidade."