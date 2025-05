Hackathon da Receita premiará quem der solução para descarte de v

A 1.ª Hackathon da Receita Federal busca encontrar soluções criativas para o reaproveitamento ou descarte de cigarros eletrônicos (vapes) apreendidos. Com inscrições abertas até o dia 23 de maio, a competição premiará a equipe vencedora com notebook, celulares, videogame e smartwatch. A competição ocorre do dia 30 de maio ao dia 1 de junho.

O objetivo da competição é evitar o descarte inadequado dos produtos e estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas que possam beneficiar comunidades. Além disso, o evento busca conscientizar sobre os riscos do uso dos cigarros eletrônicos.

A inscrição deve ser feita por equipes de três a seis integrantes, com idade mínima de 14 anos — exceto no polo São Paulo, onde apenas maiores de 18 poderão participar. Menores precisarão apresentar autorização assinada pelos responsáveis. O período de inscrição vai de 5 a 23 de maio, por meio de formulário online. O regulamento completo e o manual do participante estão disponíveis nas redes sociais do evento.

SERVIÇO

Mais informações e inscrições: https://www.even3.com.br/1a-hackathon-da-receita-federal/