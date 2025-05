Palmeiras vence Bolívar em 12 minutos e confirma melhor campanha

O Palmeiras venceu o Bolívar por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (15), no Allianz Parque, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e confirmou a melhor campanha desta fase da competição com uma rodada de antecedência.

A equipe de Abel Ferreira resolveu o jogo em apenas 12 minutos. Murilo abriu o placar de cabeça aos 6 minutos do 1º tempo, e Facundo Torres ampliou aos 12.

Com o resultado, o Palmeiras manteve os 100% de aproveitamento na competição: 5 vitórias em 5 jogos. A situação do Grupo G é a seguinte: Palmeiras (12 pontos), Cerro Porteño (7 pontos), Sporting Cristal (4 pontos) e Bolívar (3 pontos).

O Palmeiras volta a campo no domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, pela 9ª rodada do Brasileirão. O duelo é um confronto direto pela liderança da competição: o Alviverde é o líder com 19 pontos, enquanto o Massa Bruta é o 3º com 17.

O Bolívar também joga no domingo, mas às 18h15, contra o Club Gualberto Villaroel, pelo Campeonato Boliviano.

PALMEIRAS COMEÇA AVASSALADOR E DEFINE JOGO EM 12 MINUTOS

O Palmeiras entrou em campo já classificado e em busca de uma vitória simples para confirmar a melhor campanha da fase de grupos com uma rodada de antecedência. Abel Ferreira até rodou o elenco e preservou três atletas: o zagueiro Gustavo Gómez e os atacantes Estêvão e Paulinho.

A equipe começou o jogo em um ritmo acelerado e com 12 minutos de jogo já tinha 2 a 0 no placar: Murilo marcou o primeiro de cabeça após grande cruzamento de Piquerez, e Facundo Torres ampliou com o gol aberto após assistência de Maurício.

Com a vantagem, o Palmeiras diminuiu bem o ritmo e se armou para o contra-ataque, mas o Bolívar não conseguiu criar boas jogadas no setor ofensivo. A única grande defesa de Weverton na primeira parte aconteceu quando Richard Ríos cortou mal e quase fez contra.

2º É SONOLENTO, MAS ABEL USA ELENCO

Se com 12 minutos do 1º tempo o Palmeiras já começou a se poupar, o mesmo aconteceu na etapa final. A equipe esperava uma atitude do Bolívar, que conseguiu criar mais chances, mas não assustou em nenhum momento.

O destaque positivo ficou para as peças que Abel usou no 2º tempo: Vanderlan, Mayke, Raphael Veiga, Luighi e Flaco López ganharam minutos. Mayke e Veiga se recuperaram de lesões e precisavam de ritmo de jogo, e Luighi não atuava no profissional desde o dia 3 de abril, na vitória por 3 a 2 contra o Sporting Cristal, no Peru.



PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Bruno Fuchs e Murilo; Felipe Anderson (Mayke), Richard Rios, Emiliano Martínez e Piquerez (Vanderlan); Maurício (Raphael Veiga), Facundo Torres (Luighi) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.



BOLÍVAR

Cordano; Yomar Rocha, Torrén, Rubén Ramírez (Quinteros) e José Sagredo; Robson Matheus, Justiniano, Jhon Velásquez (Bruno Sávio) e Melgar (Dorny Romero); Pato Rodríguez e Fábio Gomes. Técnico: Flavio Robatto.



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 28.381

Renda: R$ 2.358.169,80

Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)

Auxiliares: Jose Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Gols: Murilo, aos 6 minutos do 1º tempo, Facundo Torres, aos 12 minutos do 1º tempo (PAL)