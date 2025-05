Ex-Botafogo, Wendel Lessa reforça o Noroeste na Copa Paulista

O Noroeste tem um novo meio-campista no elenco. O volante Wendel Lessa, de 23 anos, se junta ao grupo para a disputa da Copa Paulista Sicredi 2025. Ele chega por empréstimo da Cabofriense (RJ).

Natural do Rio de Janeiro, Wendel atuou pelas equipes sub-20 e sub-23 do Botafogo (RJ) entre 2020 e 2023. Em 2024, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Náutico (PE) e, no início de 2025, jogou o Campeonato Paranaense pelo São Joseense.

O atleta tem 1,76m de altura, é destro, atua como segundo volante e tem como principais características o bom passe e a finalização de média e longa distância.