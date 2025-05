Foguete da Space X chama atenção no céu em várias partes do País

Moradores de várias regiões do Brasil avistaram, na noite desta quarta-feira (14), um objeto luminoso no céu. Trata-se do foguete Falcon 9 da SpaceX, segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), que recebeu inúmeros relatos e vídeos sobre o fenômeno e fez uma análise detalhada.

“Entrou na atmosfera após quase 11 anos em órbita. Um verdadeiro espetáculo celeste”, comentou o professor Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp de Bauru, que enviou o esclarecimento da Bramon à imprensa e aos interessados no assunto.

Segundo a Bramon, as imagens capturadas indicam que o objeto foi inicialmente percebido em Brasília às 18h24 (horário local) e desapareceu no céu da Bahia às 18h28. Nesse intervalo de aproximadamente 4 minutos, o objeto percorreu cerca de 1.500 quilômetros, o que corresponde a uma velocidade entre 6 e 7 km/s. “Essa velocidade é compatível com a reentrada de um corpo em órbita terrestre, descartando a possibilidade de se tratar de um meteoro comum”, consta do texto postado no site.