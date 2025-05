Diego Maia disputará mais um campeonato pelo Norusca

O versátil lateral/zagueiro Diego Maia, de 35 anos, está confirmado pelo Noroeste para a disputa da Copa Paulista Sicredi 2025. O carioca já defendeu o Norusca em 52 jogos e marcou dois gols.

Maia é formado nas categorias de base do Flamengo, onde permaneceu por oito temporadas. Ao longo da carreira, defendeu clubes como Ponte Preta, Fluminense, Audax (RJ), Portuguesa-RJ, Sertãozinho e Audax-SP. O jogador chegou ao Noroeste em 2023 e foi peça importante na campanha que garantiu o acesso e o vice-campeonato da Série A2 de 2024 pelo Alvirrubro.

"São três anos de Noroeste e estou feliz por ter feito parte do acesso, da permanência na Primeira Divisão de São Paulo e da vaga que conquistamos para a Série D do Brasileiro. Agora, na Copa Paulista, vejo que o time montado é forte para buscarmos mais um objetivo, que é o título da competição e a vaga na Copa do Brasil. O que o treinador precisar, estou à disposição: de lateral, zagueiro ou ponta", comentou o jogador, por meio da assessoria de imprensa noroestina.