Funprev aprova relatórios para prestação de contas

Na terça-feira (13), o Conselho Curador da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) realizou a nona reunião ordinária do mandato. Os conselheiros analisaram seis processos durante o encontro.

Além dos membros titulares, participaram da reunião o presidente da Funprev, Donizete do Carmo dos Santos, e os economistas Diogo Nunes Pereira, do Comitê de Investimentos, e Luiz Gustavo Peres Macedo, do Núcleo de Investimentos. A aposentada Renata Maria Landi também acompanhou as discussões.

No início do encontro os conselheiros realizaram a leitura das atas das reuniões mais recentes do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. Em seguida, o Conselho tomou ciência do monitoramento das rentabilidades dos RPPS e dos demonstrativos de aplicações e investimentos dos recursos. Ambos os documentos eram referentes ao primeiro trimestre de 2025.