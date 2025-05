Dengue atinge 10 mil casos, mas Saúde tem expectativa de queda

Em quatro meses, Bauru saltou de 1.129 casos de dengue confirmados em fevereiro para 10.505 em maio de 2025. No ano passado, esse índice só foi alcançado no final do mês de junho, de acordo com o Painel de Monitoramento do Estado de São Paulo. Para o secretário de Saúde, Márcio Cidade Gomes, a fase mais aguda já passou — portanto, segundo ele, a situação do município deve estabilizar com queda gradual de incidências a partir dos próximos meses.

O público mais atingido pela dengue é o feminino, principalmente nas faixas etárias de 20 a 34 anos e 35 a 49 anos. Juntas, essas elas representam quase 30% do total de casos na cidade, revelam os índices do monitoramento. Há ainda 12.259 suspeitas, seis mortos por dengue e cinco óbitos em investigação. A incidência é de 2.771,8 a cada 100 mil habitantes.

Bauru, aliás, se tornou epicentro do ressurgimento do sorotipo 4 da dengue no Estado de São Paulo, informação que veio à tona em abril após confirmação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Foram constatadas também a presença do sorotipo 3 e dos endêmicos 1 e 2, o que torna Bauru abrigo das quatro variantes da doença viral.