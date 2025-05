Entrelinhas

O Supremo Tribunal Federal (STF) prevê retomar a partir do próximo dia 23 o julgamento do recurso da Câmara de Bauru que pede o reconhecimento de repercussão geral - quando a decisão da Corte vale a todos os tribunais no País - na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que derrubou a leitura obrigatória da Bíblia ao início das sessões legislativas.

A análise do recurso havia sido suspensa após um pedido de vistas (mais prazo para análise) do ministro Alexandre de Moraes. Antes, o relator do tema no STF, ministro Dias Toffoli, havia se manifestado pela rejeição do recurso da Câmara e a consequente manutenção da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que derrubou o dispositivo do regimento interno.

Contexto

O recurso da Câmara diz que há decisões conflitantes do próprio Supremo sobre expressões religiosas previstas em regimento interno de poderes legislativos. Uma delas envolve a mesma frase "invocando a proteção de Deus", também presente numa resolução da Câmara de Artur Nogueira-SP. A norma foi derrubada no TJ, mas o ministro Edson Fachin, do STF, reverteu a decisão no ano passado.