Bauru Basket bate o São Paulo e se classifica para a semifinal

Vaga garantida! Na noite desta quarta-feira (14), no ginásio Panela de Pressão, o Bauru Basket não facilitou para o São Paulo e bateu o clube da capital por 89 a 85. Com este resultado, o Dragão chega a terceira vitória na série melhor de cinco, elimina o Tricolor do NBB Caixa e garante vaga na semifinal do campeonato.

A partida contou com apoio massivo da população bauruense, que havia esgotado, pela terceira vez consecutiva, a carga de ingressos colocada à venda. Tanto no jogo 5 contra o Paulistano como no jogo 2 contra o São Paulo, o ginásio Panela de Pressão lotado foi um diferencial para o Dragão sair com resultados positivos.

O jogo, porém, foi equilibrado. A primeira parcial terminou empatada em 24 a 24. Na segunda, o Tricolor venceu por 28 a 26. No entanto, o Dragão tirou a pequena diferença ainda no terceiro quarto, quando venceu de 24 a 17. Na última parcial, o resultado foi favorável ao São Paulo: 16 a 15 para os visitantes.