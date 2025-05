Bauru: ex-acolhido relata como Divaldo Franco mudou sua vida

Divaldo Pereira Franco, médium fundador da Mansão do Caminho, morreu na noite desta terça-feira (13), aos 98 anos, em Salvador. Seu trabalho e legado, porém, estão bem longe do fim. Ao longo dos anos, o espaço fundado pelo homem atendeu a milhares de pessoas que tiveram suas vidas e destinos profundamente impactados pelos serviços do local. Entre elas está o advogado criminalista que mora em Bauru Aristides Ferreira Silva, 43 anos, que relembra com gratidão a influência do médium baiano Divaldo Franco em sua trajetória.

Aristides nasceu na comunidade do Coroado, próximo ao bairro Pau da Lima, na região do Miolo Central de Salvador, na Bahia, justamente onde fica a Mansão do Caminho. O espaço, fundado em agosto de 1952, é como uma cidade dentro da capital baiana e oferece serviços gratuitos de educação e saúde para o bairro e adjacências, conforme explicou o advogado.

Aristides começou a frequentar o local ainda bem jovem. Na época, a mansão oferecia, também, moradia para crianças. Aristides não era órfão, mas a avó, Maria Marta da Silva, que trabalhou na Mansão por quatro décadas, levava o neto diariamente para o local. "Eu passava o dia inteiro lá. Almoçava, tomava café, jantava. Só saía quando minha avó saía do trabalho", conta