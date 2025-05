Bauruense Renan será um dos zagueiros do Norusca na Copa Paulista

O zagueiro Renan Araújo, bauruense de 22 anos que estreou profissionalmente pelo Norusca no Paulistão Sicredi 2025, está no elenco que disputará a Copa Paulista Sicredi 2025. No estadual, ele foi escalado como lateral-direito, agradou e conquistou a confiança da comissão técnica para disputar quatro jogos da primeira fase. Durante toda a pré-temporada, inclusive, ele treinou tanto como zagueiro quanto como lateral.

A família de Renan é do bairro Santa Edwirges, na zona Norte de Bauru. O jogador passou pelas categorias de base do Grêmio Novorizontino, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense. Foi profissionalizado pelo Norusca em 2024 e integrou o elenco vitorioso da Série A2.

“Vejo esta Copa Paulista como uma grande oportunidade. Espero estar bem e aproveitá-la. O Noroeste está formando uma boa equipe, que chega, que compete. Vamos trabalhar duro para fazer uma grande competição”, comentou o atleta de Bauru, por meio da assessoria de imprensa noroestina.