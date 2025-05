Liga Centro-Oeste se destaca no 32º Paulista de Kickboxing

Entre os dias 2 e 4 de maio, a cidade de Osasco foi palco do 32° Campeonato Paulista de Kickboxing, o evento mais importante e tradicional da modalidade no estado. Com mais de 700 atletas inscritos, o campeonato reuniu equipes de todo o estado em disputas intensas, emocionantes e de alto nível técnico.

A Liga Centro-Oeste Paulista de Kickboxing se destacou mais uma vez, levando ao tatame e ao ringue atletas preparados e determinados.

O resultado foi expressivo: 12 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronze, consolidando a equipe entre as 5 melhores equipes do estado e uma das potências regionais da modalidade.