Sesi Bauru tem cinco atletas convocadas para seleções

O Sesi Bauru teve oito atletas chamadas para as Seleções Brasileiras de base do vôlei feminino. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou na última semana as listas de convocadas e convidadas para os times Sub-19 e Sub-21. Nas listas, os nomes do Sesi Bauru são: Julia Fernandes, Lara Gabriele, Luize Tavares e Sofia Martins, no Sub-19, e Amanda Mutuano, Bianca Coimbra, Isabella Rocha e Sofia Will, no Sub-21, além do auxiliar técnico Rodolfo Ferreira, também na equipe Sub-21.

A equipe Sub-19 do Brasil, comandada por Mauricio Thomas, começa os treinamentos focada na disputa do Mundial Sub-19, que será disputado de 3 a 13 de julho na Sérvia e Croácia. Em 2024, o Brasil foi campeão Sul-Americano, com a participação de quatro atletas do Sesi Bauru: Lara Gabriele, Luize Tavares, Julia Fernandes e Sophia Bom. Agora, em 2025, Lara e Luize foram convocadas para o time, enquanto Julia e Sofia Martins foram convidadas para treinar junto à seleção.

Assim como o time de Mauricio, o Sub-21, liderado pelo técnico Wagão, também ruma para a disputa do Campeonato Mundial da categoria, este que será disputado de 7 a 17 de agosto, na Indonésia. A lista inclui a convocação de três atletas do Sesi Bauru: Amanda Mutuano, Isabella Rocha e Sofia Will, além de Rodolfo Ferreira, o 'Dodô', que foi selecionado como auxiliar técnico. Enquanto isso, Bianca Coimbra foi convidada para os treinamentos da equipe visando futuras convocações. Os cinco nomes do Sesi Bauru estavam na conquista do Sul-Americano em 2024,.