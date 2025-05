Bauru Basket enfrenta São Paulo por vaga na semifinal

Nesta quarta-feira (14), às 21h, o Bauru Basket recebe o São Paulo no ginásio Panela de Pressão para o jogo 3 das quartas de final do NBB Caixa. Com duas vitórias na série melhor de cinco, o Dragão precisa de mais um triunfo para garantir uma vaga na semifinal da competição - e pelo segundo ano consecutivo. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Basquet Pass (plataforma de streaming).

Apesar da vantagem, o técnico Paulo Jaú prega concentração e cautela. "Não tem nada decidido. A gente tem um plano de jogo muito bem definido, principalmente na defesa. Mas precisamos repetir o nível de foco e execução que tivemos nas duas primeiras partidas", afirmou o treinador, que terá 100% do elenco à disposição para o duelo.

E por falar no plantel, o comandante também destacou o papel dos atletas do banco de reservas que cresceram no momento decisivo. "Ao longo da temporada, muito se falou sobre a qualidade do Brite e do Alex, que são as nossas lideranças técnicas dentro de quadra. Mas os jogadores mais jovens também têm sido fundamentais. Todos estão correspondendo bem aos seus papéis dentro de quadra, mantendo a intensidade física e atacando a cesta com coragem", completou Jaú.