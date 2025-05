Dudu é o novo reforço do Noroeste para Copa Paulista

O meia-atacante Dudu, de 25 anos, que já defendeu o Cruzeiro (MG), é o novo reforço do Noroeste para a Copa Paulista Sicredi 2025. O jogador estava no Treze da Paraíba no início do ano.

Jorge Eduardo Silva Costa, o Dudu, é natural de João Pessoa (PB), tem 1,87 m de altura e apresenta como algumas de suas principais características a velocidade e o recurso do drible.

O atleta atuou pela Raposa de Belo Horizonte na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 e jogou também no Ceará, Botafogo da Paraíba, Figueirense (SC), Santa Cruz de Minas, Tombense (MG), ASA de Arapiraca, Primavera (SP), Barra (SC), Ferroviário (CE) e Capital (DF).