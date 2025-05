‘Bauru Acolhe’ arrecadará agasalhos e oferece pernoite

A campanha “Bauru Acolhe – Ações Solidárias de Inverno” organizada pela Prefeitura de Bauru com apoio do Fundo Social de Solidariedade arrecadará agasalhos e oferece até 15 vagas de pernoite no Centro de Referência Especializado para População de Rua (Pop). Antes, o Centro Pop funcionava somente durante o dia, segundo informações da assessoria de comunicação. Equipes da assistência social também abordarão as pessoas em situação vulnerável após as 22h nos dias de frio intenso do inverno e oferecerão acolhimento emergencial digno.

O município já conta com três casas de passagem conveniadas pelo Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC), Bom Pastor e Esquadrão da Vida, que juntas disponibilizam até 110 vagas a quem precisar de abrigo. “Com as pernoites no Centro Pop, mais pessoas e até animais de estimação têm onde se proteger do frio. Garantimos refeição (jantar) para os hóspedes, banho e segurança”, informou Lúcia Rosim, a secretária de assistência social e mãe da prefeita Suéllen Rosim.

A associação civil e religiosa Casa do Garoto, também integrante da lista de espaços de acolhimento ampliará o tempo da abordagem social para até meia-noite. Ao JC, a chefe da pasta destacou que a campanha é uma ação realizada em conjunto com a rede solidária. “Nosso objetivo é mobilizar a população. Contamos com a ajuda de todos para localizar os mais necessitados e contribuir nas doações”, enfatiza.