Após título brasiliense, DG retorna de empréstimo ao Noroeste

O atacante DG está de volta ao Noroeste. Após o fim da participação do Norusca no Paulistão, o jogador de 26 anos foi emprestado ao Gama para a disputa do Candangão, onde conquistou o título brasiliense com a equipe. Agora, ele foi reintegrado ao Alvirrubro e disputará a Copa Paulista Sicredi 2025.

Douglas Santos da Silva, o DG, nasceu em Belém (PA), atua como extremo e, antes de ser contratado pelo Noroeste na reta final do Paulistão, defendeu o Brasil de Pelotas no Gauchão. Ele também já jogou no Velo Clube, Ponte Preta, Londrina, São Bernardo, Amazonas e no Sub-23 do Corinthians.