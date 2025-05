Henrique Fernandes, 25 anos, reforça a defesa do Alvirrubro

O Noroeste anunciou neste domingo (11) a contratação do goleiro Henrique Fernandes, de 25 anos e 2 metros de altura, para a disputa da Copa Paulista Sicredi 2025. O guarda-metas já defendeu o EC São Bernardo, seu último clube, além do Betim (MG), Rio Claro (SP), Chapecoense (SC) e Operário Ferroviário (PR). Na base, jogou no Fluminense (RJ).

Henrique Fernandes de Lima é natural de Santos (SP) e fecha um trio de respeito: com ele, Fernando Henrique e Jeferson Romário. O Alvirrubro é conhecido pela sua tradição de sempre contar com ótimos goleiros em toda sua história, e nesta competição não poderia ser diferente.

"Fiquei muito feliz pelo convite e pelo interesse do Noroeste no meu futebol. Fui muito bem recebido pelo staff, pelos atletas e pela comissão técnica. Vamos juntos trabalhar por uma grande Copa Paulista", declarou o jogador, por meio da assessoria de imprensa noroestina.