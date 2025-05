Invicto, Claudio Massad vence 2ª etapa do Paulista de tênis

O mesa-tenista bauruense Cláudio Massad venceu a segunda etapa do Campeonato Paulista da Classe 10 Paralímpica, em Campinas, no último final de semana.

Medalhista paralímpico em Paris, o atleta que coleciona mais de 30 títulos paulistas, venceu a etapa estadual de forma invicta, sem perder sets. Neste ano, Massad já havia disputado uma etapa do Estadual, em Jacareí, e também havia sido campeão invicto na Classe 10 paralímpica, perdendo apenas um set na campanha. Com o resultado, o atleta bauruense dispara na liderança do Ranking Estadual.

Massad, porém, terá pouco tempo de descanso. Já no próximo final de semana, ele começará as disputas do Brasileiro de Inverno Interclubes Olímpico e Paralímpico, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM). O atleta coleciona 7 títulos nacionais individuais paralímpicos e outros 3 individuais olímpico. Além de ter conquistado mais de 20 títulos brasileiros de duplas e equipes, tanto nas categorias paralímpicas, quanto olímpicas.