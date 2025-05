Mil participam de ações do Maio Amarelo do Detran em Bauru

"A abordagem educativa nas ruas é uma forma de levar diretamente ao cidadão o conhecimento para tornar o trânsito mais seguro. A defesa da vida é uma preocupação constante do Detran-SP, e no Maio Amarelo temos a oportunidade de unir esforços com parceiros que têm o mesmo objetivo que nós: salvar vidas", diz Alex Gomes, Superintendente do Detran-SP, vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) finalizou a primeira semana de ações educativas na região de Bauru, alcançando mais de mil pessoas na região. Durante as ações educativas voltadas aos pedestres e motociclistas, a equipe do Detran-SP propôs orientações para tornar o trânsito mais seguro. Os cidadãos também receberam folders informativos e aproveitaram o momento para tirar dúvidas ou compartilhar experiências nas ruas.

A ação está alinhada com a campanha "Sinal de Respeito", criada em 2024 pelo Detran-SP como parte de uma nova política pública do Estado de São Paulo, idealizada para mudar a relação de motoristas e pedestres com a faixa. Com foco também na segurança nas vias públicas, o Detran-SP preparou uma programação especial para o Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização pela defesa da vida no trânsito.

PROGRAMAÇÃO



13/05 - 13h30 às 15h30: Mini palestra educativa, em parceria com a Emdurb Bauru, na Empresa Nelson Paschoalotto, unidade NPAA, na Rua Olímpio de Macedo 3-40, Vl Universitária

14/05 - 17h às 22h: Evento educativo voltado ao respeito à faixa, junto com abertura do Maio Amarelo, em parceria com Emdurb, SEST/SENAT, ViaRondon e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Anfiateatro Vitória Régia - Avenida Nações Unidas, quadra°25 - Jardim Brasil