Com programação diversa, Festac será realizada no final de semana

Com programação diversa, a 24ª edição da Festac, Festa do Amor e Caridade do Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac), será no próximo fim de semana, dias 17 e 18. No sábado, a comemoração começa às 12h e vai até 22h. Já no domingo será das 10h às 15h. O evento beneficente já tradicional em Bauru terá barracas de comidas típicas, brincadeiras e atividades às crianças, venda de artesanatos, livros, bijuterias e bazar de roupas.

Para entrar na festa basta chegar. De acordo com a coordenadora da Festac, Leda Mussel, todos os anos cerca de três a quatro mil pessoas comparecem à celebração. A expectativa para 2025 é receber ainda mais público. "A Festac é cuidadosamente preparada por 200 voluntários com amor e capricho. Estamos de braços abertos e contamos com a presença de todos para promover a caridade e fortalecer os laços comunitários", destaca.

O Ceac mantém duas creches com um total de 230 alunos atendidos, uma casa de passagem que atende em média 60 pessoas e cinco serviços de convivência que beneficiam 760 crianças no contraturno escolar com atividades recreativas e sociais. Há também o programa Inclusão Produtiva que oferece curso de elétrica para 30 usuários. "Os valores arrecadados na Festac serão revertidos aos projetos e às famílias", acrescenta Leda.