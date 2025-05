Conselho Municipal de Habitação realiza eleição nesta terça-feira

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Aprovação de Projetos, informa que será realizada nesta terça-feira (13), às 19h, a eleição para o Conselho Municipal de Habitação (CMH), no Centro Administrativo da prefeitura, na rua Wenceslau Braz, 8-8 (antiga CPFL). Os candidatos devem comparecer no dia com os documentos pessoais, ata da última eleição da associação ou entidade que representa, e carta de indicação assinada pelo presidente da associação, caso a própria pessoa não seja o presidente.

O CMH foi criado pela Lei Municipal 6.575/2014, e a eleição será para as seguintes vagas.

- 7 representantes dos movimentos sociais, sendo 5 representantes das Associações de Moradores e movimentos ligados à questões habitacionais, e 2 representantes das Federações não patronais, oriunda dos movimentos sociais ligados às questões habitacionais