Bauru tem média de 3 autuações por dia por calçadas irregulares

A Prefeitura de Bauru aplica uma média diária de três multas por infrações geradas por calçadas em situação irregular na cidade, indica levantamento realizado pela administração municipal. No caso dos passeios públicos, foram 809 autos de infração registrados entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2024 - que, se divididos pelos 254 dias úteis do ano passado, equivalem às três autuações diárias.

A média é a mesma registrada até agora neste ano. Segundo os números fornecidos pela administração, foram 316 autos de infração entre 1 de janeiro de 2025 a 8 de maio, o que representa um número geral de três autuações por dia útil.

No caso das notificações o número é bem maior: foram 1.903 emitidas ao longo do ano passado inteiro e, neste ano, 690 já foram registradas. "Importante ressaltar que os autos de infração só são emitidos quando ultrapassam os prazos estabelecidos por lei e as notificações não são atendidas", explica a administração.