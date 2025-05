Entrelinhas

Não deu

Apesar dos pesares, o governo municipal não conseguiu se esquivar de críticas após ter nomeado uma servidora ao cargo de gerente do Hospital Municipal, função de confiança vinculada a uma instituição que até agora não existe. Publicada no diário oficial do último final de semana, a medida caiu como um prato cheio à oposição – que foi às redes sociais para mostrar o problema.

Contexto