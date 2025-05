Bauru Basket vence o São Paulo e abre 2 a 0 nas quartas de final

Na noite desta segunda-feira (12), o Bauru Basket venceu o jogo 2 das quartas de final do NBB Caixa contra a equipe do São Paulo. O duelo ocorreu no ginásio Panela de Pressão, com o placar final de 84 x 67. Diante do resultado, o Dragão abriu 2 x 0 na série melhor de cinco e precisa apenas de mais um triunfo para avançar às semifinais.

Com intensidade defensiva desde os primeiros minutos, o time comandado pelo técnico Paulo Jaú tirou o volume das bolas de três pontos da equipe tricolor — foram apenas 4 convertidas em 21 tentadas para os visitantes. Os donos da casa, por sua vez, converteram 10 de 25. Isso sem falar da superioridade nos rebotes. “Conseguimos executar muito bem o nosso plano de jogo. Principalmente na marcação. Neutralizamos os pontos fortes do São Paulo”, analisou o treinador.

O cestinha do confronto foi o ala Pedro Infante, autor de 18 pontos. “Fico muito feliz pela atuação, mas o mais importante foi a vitória. Ainda mais jogando diante da nossa torcida, que certamente é uma das melhores do NBB”, disse o camisa 9. Destaque também para o desempenho de Alex Garcia (14 pontos, cinco rebotes e nove assistências). Já o pivô Andrezão anotou mais um duplo-duplo, com 12 pontos e 10 rebotes. Pelo lado são-paulino, o principal pontuador foi o pivô Ansaloni, com 17.